Voucher caminhoneiro pode chegar ao valor de R$ 1.000

Apoie o 247

ICL

247 - Fontes da equipe econômica confirmaram que o "voucher caminhoneiro" pode chegar a R$ 1.000 por mês durante seis meses. Não há estimativa do valor total, mas é superior R$ 4 bilhões. A informação foi publicada nesta quarta-feira (22) pela CNN Brasil.

O voucher é um subsídio aos caminhoneiros para compensar a alta do preço do diesel. A Petrobrás anunciou, na última sexta-feira (17), reajuste de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no diesel.

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse na sexta que uma greve da categoria "é o mais provável" com os novos aumentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito com o objetivo de apurar aumentos nos preços de combustíveis determinados pela Petrobrás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE