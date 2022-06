MPF abre inquérito para investigar aumentos abusivos de preços determinados pela Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito com o objetivo de apurar aumentos abusivos de combustíveis determinados pela Petrobrás. A medida, do dia 15 de junho, foi publicada nesta quarta-feira (22). O órgão destacou a necessidade de analisar "abuso de poder e monopólio", segundo informações publicadas nesta quarta pela coluna Painel.

A empresa anunciou, na última sexta-feira (17), reajuste de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no diesel.

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse na sexta que uma greve da categoria "é o mais provável" com os novos aumentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde de 2016, os preços de produtos derivados de petróleo determinados pela Petrobrás passaram a mudar de acordo com as variações do dólar no mercado internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE