Genoino critica Aldo Rebelo por chamar intentona golpista do 8/1 de "fantasia": 'posição negacionista'

247 - O ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) José Genoino afirmou não concordar com a fala do ex-ministro Aldo Rebelo sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 . “Eu fiquei decepcionado. Fiquei triste de ver uma pessoa assumir aquele discurso, representando um pensamento de extrema direita negacionista”, disse, durante entrevista à TV 247.



O ex-ministro havia comentado em entrevista ao Poder 360 que classificar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe consiste em uma “fantasia" que "faz bem à polarização". Ele ainda complementou, afirmando que chamar a atuação dos bolsonaristas naquele dia como uma tentativa de golpe seria “uma desmoralização da instituição do golpe de Estado".



Genoino seguiu dizendo que a atitude não condiz com a história política e de militância de Rebelo. “Para mim, é uma atitude em relação ao golpe negacionista. Ele, que foi militante do PCdoB, foi presidente da Câmara, foi ministro, mais do que ninguém tinha a obrigação pública de esclarecer que golpe não é só quando se atira e mata”, concluiu.

