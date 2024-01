Aldo Rebelo nega que 8 de janeiro tenha sido uma tentativa de golpe: "fantasia"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Aldo Rebelo negou, em entrevista ao Poder 360, que os acontecimentos observados no dia 8 de janeiro de 2023 tenham sido uma tentativa de golpe. Para ele, a afirmação se trata de uma "fantasia" que "faz bem à polarização". O político ainda disse que imputar aos "baderneiros" uma tentativa de golpe "é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado".

“Faz bem à polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos. É óbvio que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos. Mas atribuir uma tentativa de golpe a aquele bando de baderneiros é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado“, afirmou.

O ex-ministro comparou o que se viu no 8 de janeiro a uma invasão da Câmara dos Deputados por um movimento dissidente do MST, o MLST, em 2006. “Eles levaram um segurança para a UTI, derrubaram um busto do Mario Covas. Eu dei voz de prisão a todos. A policia os recolheu e eu tratei como o que eles de fato eram: baderneiros. Não foi uma tentativa de golpe. E o que houve em 8 de Janeiro é o mesmo“, alegou. Aldo Rebelo era, na época, o presidente da Câmara.

Aldo Rebelo também disse que interessa tanto ao governo federal quando à Justiça serem vistos como os Poderes que rebelaram uma tentativa de golpe. “Atribuir ao STF a responsabilidade de protetor da democracia é dar à Corte uma função que ela não tem nem de forma institucional, nem politica. Isso atende às necessidades do momento. Há uma aliança do Executivo e do Judiciário em contraponto ao Legislativo, onde o Executivo não conseguiu ter maioria. É uma compensação“.

Nas redes sociais, Aldo Rebelo foi veementemente rebatido por negar a tentativa de golpe observada no início de janeiro do ano passado:

E acreditem, ainda tem gente que ouve o Aldo Rebelo como alguém minimamente razoável. pic.twitter.com/b45Zn6DQDz

Só lembrando q o último congresso do MBL teve como convidado o Aldo Rebelo (além do Moro e Pondé). Não precisa dizer mais nada.

Falou a paquita de militares..kkkkk

Em breve veremos esse Sr se filiar ao Partido Novo, perfil e comportamento pra isso já tem!

