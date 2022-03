"MBL na Ucrânia não é só molecagem. É neonazismo", diz André Takahashi

Apoie o 247

ICL

247 - André Takahashi, sociólogo, em entrevista à TV 247, apontou para as ligações do Movimento Brasil Livre (MBL) com forças extremistas e neonazistas na Ucrânia, que fomentam um nacionalismo anti-russo.

No vídeo de Arthur do Val, o Mamãe Falei, e Renan Santos, ainda no aeroporto de Frankfurt, o último fala sobre as ligações do grupo brasileiro com grupos da Revolução Laranja de 2014. "Temos contato com eles desde aquela época", disse Santos em breve trecho do vídeo.

"Fiquem de olho na viagem que o fez para a Ucrânia", avisou Takahashi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Mamãe Falei e Renan Santos, do MBL, fazem coquetéis molotov na Ucrânia

"Isso não é só palhaçada e molecagem", disse. "O MBL tem sim tendências de proximidade com forças neonazistas", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Se você for ver vídeos antigos do Mamãe Falei entrando em manifestações de esquerda para provocar a gente, quem que eram os seguranças do Mamãe Falei? Eram skinheads, dois carecões, fortões, com suspensório. Esse pessoal não é só moleque guri de apartamento que resolveu virar ancap. Esses caras têm relação com o pessoal barra pesada", disse.

"Não é só turismo que eles foram fazer na Ucrânia, e sim um upgrade de técnicas de desestabilização e contato com milícias nazistas", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: