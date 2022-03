Mamãe Falei para na Eslováquia, de onde faz lives, e ainda não decidiu se vai para a Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, o "Mamãe Falei", e seu colega de MBL Renan Santos, pararam na Eslováquia, de onde pretendem continuar sua jornada para a fronteira com a Ucrânia. No momento, eles tuítam desde um centro de doações.

O plano inicial de Mamãe Falei era chegar até a fronteira e "ver se consegue entrar" na Ucrânia, conforme vídeo postado em seu canal no YouTube.

Contudo, agora, Mamãe Falei diz que ainda vai estudar "a possibilidade" de cruzar a fronteira, "depois".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo dos dois ainda no aeroporto de Frankfurt, Santos fala sobre as ligações do MBL com grupos da Revolução Laranja de 2014. "Temos contato com eles desde aquela época".

>>> Mamãe Falei e coordenador do MBL dizem que viajaram para a Ucrânia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde então, células neonazistas se espalharam pela Ucrânia e pelo Brasil. No país do Leste Europeu, estas formaram milícias que foram incorporadas no Exército. Já no Brasil, Kim Kataguiri, que também nasceu do MBL, foi alvo de duras críticas por ter defendido a legalidade de um partido nazista no Brasil.

É FATO!



Não há debate aqui sobre o que Putin está fazendo. É unânime.



O cidadão do leste europeu prefere encarar o diabo a se juntar a Rússia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: