Mamãe Falei e coordenador do MBL dizem que viajaram para a Ucrânia

247 – O deputado estadual Arthur do Val, também conhecido como 'Mamãe Falei', diz ter viajado para a Ucrânia, com a intenção de mostrar aos brasileiros a realidade da guerra. Ele teria viajado ao lado de Renan Santos, coordenador do MBL. Tanto a Ucrânia como o Brasil foram vítimas de golpes de estado, com a atuação de forças ligadas aos Estados Unidos: a Ucrânia em 2014 e o Brasil em 2016. Confira imagem dos dois:

⚠️ MBL na Guerra: Pré-candidato ao governo de SP, Arthur do Val, anuncia que está chegando NA UCRÂNIA:



O parlamentar ligado ao MBL disse que chega ao local para conversar com os ucranianos e tentar mostrar a realidade da guerra.



O coordenador do MBL, Renan Santos, está junto.



