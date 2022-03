Mamãe Falei e Renan Santos, do MBL, fazem coquetéis molotov na Ucrânia

Apoie o 247

Metrópoles - Dois líderes do MBL participaram nesta quinta-feira (3/3) da preparação de coquetéis molotov na Ucrânia. Desde a segunda-feira (28/2), o coordenador do grupo, Renan Santos, e o deputado estadual paulista Arthur do Val, o Mamãe Falei, pré-candidato ao governo de São Paulo, estão na região do país invadido pela Rússia.

Renan e Arthur atualmente estão perto de Ujhorod, cidade no oeste da Ucrânia. Dormiram na casa de um padre, passaram por uma praça de coleta de garrafas para os coquetéis molotov e participaram da produção das bombas caseiras.

O MBL diz ter arrecadado R$ 180 mil em uma live na segunda-feira (1/2). O dinheiro será destinado para ajudar voluntários na Ucrânia, segundo o movimento. No sábado (26/2), o governo ucraniano começou a pedir que a população preparasse coquetéis molotov para conter a invasão russa. O Ministério da Defesa também defendeu a produção dos explosivos pelos cidadãos.

