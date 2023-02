"Pazuello exala morte. Não sei o que deu na cabeça do Quaquá", diz Aroeira

Cartunista criticou na TV 247 a foto do deputado Quaquá com o ex-ministro Pazuello. "Me lembrou do beijoqueiro" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cartunista Renato Aroeira, em participação no Boa Noite 247 desta quarta-feira (15), criticou o argumento do deputado federal Washington Quaquá (PT) se defendendo da foto junto com o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Quaquá comparou as críticas que recebeu à 'intolerância' que injustamente levou o presidente Lula (PT) à prisão no âmbito da Lava Jato.

Aroeira rebateu: "É uma frente ampla. Então, está lá o Lula, a frente ampla funcionando e de repente alguém fala assim: 'peraí, quem é aquele cara lá longe abraçando o Pazuello?' É o Quaquá. É ampla demais a frente do Quaquá", disse o comentarista da TV 247.

>>> “Tudo tem limites”, diz Gleisi, após foto de Quaquá com Pazuello

"Eu não entendo o que deu no Quaquá, mas é coerente. O Quaquá tem sido um sujeito metido nesse tipo de polêmica. Ele abraça. Me lembrou do beijoqueiro", brincou Aroeira.

"A gente não chega perto de alguém que é tão contagioso feito um Pazuello. Pazuello exala morte, exala golpe, exala ódio à democracia, exala o horror, exala fascismo. Não dá para se aproximar do Exército via Pazuello, nem o Exército quer se aproximar do Pazuello".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.