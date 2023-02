Criticado por foto com Pazuello, Quaquá fala em "intolerância" e compara episódio à injusta prisão de Lula

Após publicar foto ao lado do ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, o deputado petista defendeu o diálogo com os "contrários". Quaquá foi muito criticado pela aproximação com Pazuello edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal e vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá (RJ) se defendeu das críticas após publicar uma foto ao lado do ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro (PL) Eduardo Pazuello (PL-RJ), também deputado federal.

O gesto de Quaquá foi muito criticado. Irritado, o político comparou os ataques que recebeu à 'intolerância' que injustamente levou o presidente Lula (PT) à prisão no âmbito da Lava Jato. "É de uma esquerda que reclama dos bolsonaristas e dos fascistas e acusam os fascistas de intolerantes, que dizem - e com razão - que nós tivemos o Lula preso sem o devido processo legal, ultrapassando os limites da democracia, e aí dizem: 'prendem, arrebentam', sem o devido processo legal. Então quero dizer a vocês que essa esquerda classe média, como dizia o Brizola, essa 'UDN de macacão' - que, aliás, nem é de macacão, é de sunguinha da Zona Sul -, essa UDN pseudomoralista tem que aprender o seguinte: democracia é a discussão dos contrários, como dizia Rosa Luxemburgo, é o direito de quem pensa diferente. Se há algum processo, que o processo seja julgado, as partes ouvidas e depois do réu condenado, preso. E não fazer o que fizeram com o Lula".

Quaquá falou em "tolerância" e "diálogo" para justificar seu contato com Pazuello. "Vocês têm que aprender que é preciso tolerância, diálogo. Ser de esquerda é ser inteligente, é não ser burro. É dialogar, é discutir com os contrários. Ao fascismo interessa essa lacração, essa idiotice de xingamento para cá e xingamento para lá. À esquerda interessa, como dizia Paulo Freire, o diálogo, a discussão e o aprofundamento da democracia. E aqui na Câmara dos deputados são todos iguais e temos que discutir democraticamente, só não pode se tolerar aqui quando se ultrapassa o Estado Democrático de Direito e se propõe o fim da democracia, aí a própria Câmara tem que processar e cassar o deputado. Enquanto isso não acontece, é diálogo sim, porque quem não gosta de diálogo são os fascistas. A esquerda nunca devia cair nesse erro. Essa esquerda stalinista, como uns idiotas aí que escreveram bobagens na internet, esses são os stalinistas, idiotas e fascistas igual os nazistas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.