"Quem manda nos militares brasileiros são os americanos --e eles vetaram o golpe", diz Carlos Latuff

Apoie o 247

ICL

247 - O cartunista Carlos Latuff, em entrevista à TV 247, comentou a Conferência de Ministros de Defesa das Américas (CMDA), em Brasília, que contou com a participação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seus colegas de toda a região.

Além de preocupações sobre a China e a Rússia, Austin deu um recado aos militares brasileiros, representados na conferência pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Em meio a seguidas declarações de Bolsonaro se referindo ao Exército brasileiro como "meu Exército" e à intensificação da retórica golpista, o secretário enfatizou a necessidade de os militares estarem sob firme controle civil.

Segundo Latuff, as declarações de Austin servem para reforçar a posição de Washington de oposição a qualquer tentativa golpista por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Era muito previsível. Quem dá as cartas com os militares são os americanos, principalmente desde 1964 e a época da Guerra Fria, em que pipocaram golpes militares pela América Latina apoiados pelos Estados Unidos. As forças armadas desses países latinoamericanos estavam intimamente ligadas à Casa Branca e ao Pentágono. No caso do Brasil, continua assim”, disse Latuff.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele contou que traçou três possíveis saídas para o impasse posto por Jair Bolsonaro. Os dois primeiros cenários, segundo ele, já podem ser descartados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma possível saída seria grandes manifestações populares que pudessem pressionar os militares e os políticos do Centrão, mas isso não vai acontecer, ou pelo menos não existe nenhum sinal de que isso vá acontecer tão cedo”, disse.

A outra possibilidade, apontou, seria a abertura de uma dissidência interna nas Forças Armadas brasileiras em prol da democracia. “Se existe um facção que apoia o Bolsonaro, existe uma outra que, se não concorda, está de biquinho fechado porque está ganhando o seu também, tem o biquinho molhado pelo governo Bolsonaro e não está fazendo nada. A segunda possibilidade seria esse setor silenciado se levantar e dar um golpe dentro das Forças Armadas e destituir a autoridade desse núcleo bolsonarista”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A terceira possibilidade seria exatamente isso --uma ordem direta da Casa Branca. Se precisava, está aí, é público”, concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.