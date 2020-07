Após rescindir contrato do Carioca, Globo consegue liminar que vetaria Flamengo de transmitir jogos

Como a liminar foi conseguida depois da rescisão do contrato com o Campeonato Carioca, ela não vale mais nada, afirmam especialistas edit

247 - Após anunciar a rescisão do contrato do Campeonato Carioca, a Globo conseguiu uma liminar que impediria uma nova transmissão do Flamengo em seu canal do YouTube (FlaTV). O pedido foi feito na terça-feira, 30, mas só teve resposta positiva nesta quinta-feira, 2, após a FlaTV ter exibido o jogo contra o Boavista na quarta-feira (1º).

Alguns especialistas afirmam, entretanto, que como a liminar foi conseguida após a Globo rescindir o contrato com o Carioca, ela não vale mais nada. E desta forma o Flamengo está liberado para transmitir seus jogos como mandante no campeonato.

O jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, publicou em seu Twitter que “com o rompimento do contrato por parte da Globo, Flamengo pode transmitir livremente seus jogos. Segundo um advogado, se a emissora rompeu o vínculo, a ação perdeu o objeto, logo, a Flatv está livre”.

Na verdade, com o rompimento do contrato por parte da Globo, Flamengo pode transmitir livremente seus jogos. Segundo um advogado, se a emissora rompeu o vínculo, a ação perdeu o objeto, logo, a Flatv está livre.#ODia https://t.co/26UGd1Gra9 — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 2, 2020

A decisão do desembargador Ricardo Couto de Castro, que concedeu a liminar, afirmar que o clube rubro-negro teria que pagar multa de R$ 2 milhões pela exibição ou reexibição do jogo contra o Boavista. O desembargador argumentou que embora o Flamengo não tenha contrato de direito de transmissão com a Globo, o Boavista tem e isso o impediria de transmitir.

Porém, o clube rubro-negro afirma que se baseou, na medida provisória assinada por Jair Bolsonaro que tira exclusividade da Globo na transmissão de jogos de futebol. A MP 984 torna o “direito de arena” uma exclusividade da equipe mandante dos jogos esportivos. Desta forma, é o clube que joga em casa que terá os direitos de transmissão dos eventos. eventos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.