Fim do monopólio no futebol: Flamengo peita Globo e transmite partida pelo Youtube

247 - O Flamengo interrompeu o histórico monopólio da Rede Globo de Televisão sobre as transmissões de futebol no Brasil e transmitiu sua partida contra o Boa Vista pelo Youtube. A tentativa da Globo de impedir a transmissão fracassou e o clube carioca agora figura como pioneiro no novo paradigma no futebol brasileiro.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a emissora e o clube não chegaram a um acordo pela cessão dos direitos de transmissão. A MP dá ao clube mandante –no caso desta quarta-feira, o Flamengo– a prerrogativa de comercializar seus direitos de transmissão. Até então, o texto da Lei Pelé previa que esse direito pertencia às duas partes envolvidas na partida.”

A matéria ainda informa que “a medida provisória, que entrou em vigor no mesmo dia da publicação, precisa ser aprovada ou rejeitada pelo Congresso em até 60 dias, renováveis pelo mesmo período. Até que isso aconteça, tem poder de lei.”

