Monark, que já fez arminha com Eduardo Bolsonaro, diz estar sendo alvo de linchamento

A foto com Eduardo foi tirada em fevereiro de 2021, quando o deputado foi convidado do Flow edit

Apoie o 247

ICL

247 - Bruno Aiub, conhecido como Monark, já fez arminha em foto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Nesta quinta-feira (10), o agora afastado apresentador do Flow Podcast se disse alvo de um “linchamento desumano” .

A foto com Eduardo foi tirada em fevereiro de 2021, quando o deputado foi convidado do programa, apresentado, além de Monark, por Igor Coelho, que também aparece na foto. Com o afastamento de Monark, Igor comprou a sociedade de 50% do colega.

O anúncio de “demissão” de Monark aconteceu após fala do então apresentador em defesa de uma legislação que permita a existência de um partido nazista, durante um debate com o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) e a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta, ele disse que ‘pode ter errado na maneria de se expressar’, mas afirmou que o que estão fazendo com ele é um “linchamento desumano”. “Reitero que um nunca apoiei a ideologia nazista e que a considero repugnante. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras”, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE