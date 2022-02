Flow afasta Monark após defesa de partido nazista

"Pedimos desculpas à Comunidade Judaica em especial", diz pronunciamento oficial dos Estúdios Flow, ao comunicar a demissão do apresentador Monark edit

247 - Os Estúdios Flow demitiram o apresentador Monark, do Flow Podcast, que gerou polêmica ao defender leis para a permissão de organizações nazistas em partido políticos.

De acordo com a direção do programa, a decisão foi tomada conforme "determinam todos os preceitos de boa prática, nossa visão e missão, as quais os Estúdios Flow compactua e segue, lamentando profundamente o episódio ocorrido".

"Pedimos desculpas à Comunidade Judaica em especial e a todas as pessoas", disse o comunicado oficial. "Reforçamos nosso comprometimento com a democracia e direitos humanos".

A Flow Podcast perdeu patrocinadores e contratos após declarações de Monark, em entrevista com os deputados Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

Em sua defesa, o apresentador disse que estava "bêbado".

