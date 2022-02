Monark: “eu posso ter errado, mas o que estão fazendo comigo é um linchamento desumano”

Apresentador explica que não apoia a ideologia nazista. “A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras” edit

247 - O apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark, lamentou o “linchamento” do qual vem sendo alvo nos últimos dias, após ter feito a defesa de uma legislação que permita a existência de um partido nazista durante um debate no Flow Podcast. Ele acabou afastado do programa e vendeu sua sociedade para o segundo âncora, Igor Coelho.

“Eu posso ter errado na forma como eu me expressei, mas oque estão fazendo comigo é um linchamento desumano. Reitero que um nunca apoiei a ideologia nazista e que a considero repugnante. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras”, postou Monark no Twitter na tarde desta quinta-feira (10).

Segundo o Ministério Público (MP) de São Paulo , Monark e os responsáveis pelo Flow Podcast podem pagar indenizações e até ser presos caso sejam condenados pela Justiça por apologia do nazismo e discriminação contra judeus durante o programa ao vivo realizado na última segunda-feira (7).

