Caso Flow: apresentador Igor Coelho anuncia compra de 50% de Monark (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador do Flow Podcast Igor Coelho, conhecido como Igão, anunciou nesta terça-feira (8) que comprará os 50% da sociedade com seu ex-parceiro de programa, o apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark, demitido do podcast após defender a legalização de um partido nazista no Brasil.

"Todo mundo sabe o que aconteceu. (...) Eu preciso reafirmar que o Monark está sendo desligado dos Estúdios Flow. O que vai acontecer é que vou comprar a metade dele. Não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos e abra mão de tudo isso”, afirmou Igor ao apresentar a live, que conta com a presença do cientista político André Lajst.

A Procuradoria-Geral da República abriu apuração para avaliar "eventual crime de apologia ao nazismo" cometido pelo apresentador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entidades judaicas como a Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e a Federação Israelita SP repudiaram a declaração de Monark, além da embaixada da Alemanha no Brasil.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE