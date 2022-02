Aras abre apuração para avaliar “eventual crime de apologia ao nazismo” por Kataguiri e Monark

Procurador-geral da República abriu apuração após comentário do âncora do Flow Podcast em defesa da existência de um partido nazista edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu apuração para avaliar “eventual crime de apologia ao nazismo” cometidos pelo deputado federal Kataguiri (Podemos-SP) e por Bruno Aiub, conhecido como Monark, apresentador do Flow Podcast.

A ação do PGR ocorre após episódio em que o apresentador do Flow defendeu a legalidade de um partido nazista no Brasil, e Kim concordou . A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), também presente no programa, criticou.

Caso se conclua que houve algum tipo de crime na fala do deputado e do apresentador, a PGR poderá denunciálos - ao STF, no caso de Kataguiri, e à Justiça de São Paulo, no caso de Monark.

O Flow perdeu patrocinadores após o episódio e os direitos de transmitir 16 jogos do Campeonato Carioca. Entrevistados também cancelaram participações futuras ao programa. Monark, apesar de sócio do podcast, foi afastado .

Moraes e Gilmar Mendes

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes comentaram o episódio. Moraes classificou a declaração de Monark como “abominável e criminosa apologia ao nazismo”. "Qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena”, complementou Gilmar Mendes em suas redes sociais.

