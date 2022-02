Alexandre de Moraes comenta o caso Flow: liberdade de expressão não autoriza apologia ao nazismo

O ministro do STF classificou como "abominável e criminosa apologia ao nazismo", ao comentar declarações do youtuber Monark edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes repudiou, nesta terça-feira (8), pelo Twitter, a declaração do youtuber Monark, demitido do Flow Podcast, após o apresentador defender a legalização de um partido nazista no Brasil.

"A Constituição consagra o binômio: liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo", escreveu o magistrado.

Outro ministro do STF, Gilmar Mendes, havia dito que a postura do apresentador foi "criminosa".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O coletivo Judeus e Judias pela Democracia São Paulo entrou com um pedido para que a Procuradoria-Geral da República investigue o youtuber por apologia ao nazismo.

Entidades como a Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e a Federação Israelita SP repudiaram o posicionamento do apresentador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Constituição consagra o binômio: liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo. — Alexandre de Moraes (@alexandre) February 8, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE