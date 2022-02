“Apologia ao nazismo é criminosa”, diz Gilmar Mendes sobre Monark

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, usou a sua rede social, nesta terça-feira (8), para criticar as declarações feitas por Bruno Aiub, conhecido como Monark, durante o programa do Flow Podcast. O influenciador defendeu existência de um partido nazista no Brasil.

Sem citar nominalmente, Monark, o ministro afirma que "qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena".

"O discurso do ódio contraria os valores fundantes da democracia constitucional brasileira. Minha solidariedade à comunidade judaica", escreveu o ministro em sua página no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Internautas se revoltam com Monark por defender a existência do nazismo: "deveria estar preso"

As declarações de Monark foram durante um debate com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP). O influenciador defendeu que o nazismo seja compreendido como "liberdade de expressão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kataguiri, por sua vez, também defendeu que o nazismo não seja criminalizado. Segundo ele, a melhor ideia de repreender o discurso de ódio é liberando-o para que possa - supostamente - ser "rechaçado" pela opinião pública. "Kim, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo?", questionou Tabata, ao que o parlamentar respondeu: "acho".

Qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena. O discurso do ódio contraria os valores fundantes da democracia constitucional brasileira. Minha solidariedade à comunidade judaica. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 8, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: