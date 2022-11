Alemanha confirma liberação de verba para Fundo Amazônia neste ano

"Com o anúncio da eleição do Presidente Lula (PT), mas também a situação legal do Brasil, decidi desbloquear o dinheiro", afirmou Jochen Flasbarth, secretário de Estado na Alemanha edit

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Estado do Ministério alemão para Cooperação e Desenvolvimento, Jochen Flasbarth, confirmou nesta terça-feira (8), na COP27, no Egito, que o país europeu vai liberar dinheiro para o Fundo Amazônia ainda neste ano.

"Com o anúncio da eleição do Presidente Lula (PT), mas também a situação legal do Brasil, decidi desbloquear o dinheiro", disse em entrevista à CNN Brasil. "Confiamos que o novo governo tomará conta e gastará esse dinheiro da melhor maneira possível", afirmou.

Flasbarth viajou com a delegação alemã na Conferência do Clima, em Sharm-el Sheikh, no Egito.

>>> Alckmin instala oficialmente gabinete de transição e confirma Mercadante, Gleisi e nomes da economia e assistência social

Ainda não existe um acordo oficial sobre a liberação do dinheiro para o Fundo Amazônia. Os detalhes sobre o fundo estão sendo discutidos, tanto no Egito quanto no Brasil, com a equipe de transição. "É uma espécie de fundo de investimento no qual teremos um acordo e depois um novo acordo entre o futuro governo e o governo alemão".

De acordo com Flashbarth, o desafio é reduzir o desmatamento. "O Brasil por um tempo teve bastante sucesso nisso, e queremos voltar a esse tempo. Sem ditar o que o Brasil deve fazer, mas com um olhar amigável (…) olhando o que pode ser dado como apoio".

>>> 'Vamos tratar da fome, da geração de emprego e colocar as pessoas em primeiro lugar', diz Tebet sobre transição

Após a eleição de Lula, a Noruega também confirmou que retomará a ajuda financeira ao Brasil contra o desmatamento da Amazônia.

Em 3 de novmebro, o Supremo Tribunal Federal (STF) obrigou o governo a retomar o Fundo Amazônia, paralisado por Jair Bolsonaro (PL) há três anos com mais de R$ 3 bilhões parados em caixa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.