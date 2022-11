Alckmin instala oficialmente gabinete de transição e confirma Mercadante, Gleisi e nomes da economia e assistência social

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou, nesta terça-feira (8), a portaria que instala o Gabinete de Transição e confirmou alguns dos nomes que integrarão a coordenação e setores estratégicos como a Economia e a Assistência Social.

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) será coordenador do grupo técnico do gabinete de transição e o ex-deputado federal Floriano Pesaro (PSDB-SP) foi escolhido como coordenador-executivo do gabinete de transição. Já a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, foi nomeada como coordenadora da articulação política do gabinete de transição.

Para a Economia, foram confirmados os nomes de André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Arida . Arida e Lara são considerados os pais do Plano Real, que conseguiu debelar a hiperinflação no Brasil nos anos 1990. Já Mello, auxiliou na redação do programa de governo de Lula.

No grupo técnico de Assistência Social, o vice-presidente eleito anunciou a confirmação das participações de Simone Tebet , Marcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Alckmin também disse que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, cujo nome foi ventilado na imprensa , "deve participar" de algum dos grupos técnicos. Serão 31 áreas temáticas, como Saúde, Emprego, Previdência. Os nomes serão anunciados aos poucos nos próximos dias, tendo o vice-presidente eleito confirmado que fará mais anúncios nesta quarta-feira (9).

Questionado se os nomes que estão sendo anunciados hoje podem fazer parte da equipe de governo, Alckmin respondeu que o presidente eleito, Lula (PT), deixou claro que “os que fazem parte da transição não têm relação direta com o governo. Podem participar, mas são relações distintas.”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.