'Vamos tratar da fome, da geração de emprego e colocar as pessoas em primeiro lugar', diz Tebet sobre transição

“Contem comigo para trabalhar pela reconstrução do Brasil”, escreveu a senador Simone Tebet, que fará parte do grupo de transição para novo governo Lula (PT) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) , candidata a presidente no 1º turno que apoiou Lula (PT) no segundo, afirmou nas redes sociais, nesta terça-feira, 8, após ser anunciada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), no grupo de transição para o novo governo, afirmou as prioridades do trabalho.

“Fico feliz em poder colaborar com a equipe de transição de governo do presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin eleitos na área de Desenvolvimento Social. Nessa divisão, não poderia haver outra opção”, escreveu.

“Vamos tratar da fome, da geração de emprego e renda e de recursos para fazer políticas públicas. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Contem comigo para trabalhar pela reconstrução do Brasil”, concluiu no Twitter.

Vamos tratar da fome, da geração de emprego e renda e de recursos para fazer políticas públicas. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Contem comigo para trabalhar pela reconstrução do Brasil.https://t.co/1vkIu9kJ0j — Simone Tebet (@simonetebetbr) November 8, 2022

Mais cedo, Alckmin anunciou que a senadora integrará a equipe de transição do novo governo Lula (PT), atuando na parte do desenvolvimento social.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.