Simone Tebet desembarca em Brasília para discutir transição com Geraldo Alckmin

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) desembarcou em Brasília nesta terça-feira (8) para participar das reuniões com integrantes da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Uma das primeiras reuniões dela será com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). O encontro acontecerá no hotel em que Alckmin está hospedado, no centro da capital federal”, diz a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, “aliados de Lula querem que a senadora participe da equipe de transição do novo governo. A cúpula do MDB, porém, ainda está fazendo consultas internas para decidir se o partido participará do processo”.

