STF descongela Fundo Amazônia, paralisado por Bolsonaro há três anos

Apoie o 247

ICL

247 - Em julgamento finalizado nesta quinta-feira (3), o Supremo Tribunal Federal (STF) obrigou o governo a retomar o Fundo Amazônia, paralisado por Jair Bolsonaro há três anos com mais de R$ 3 bilhões parados em caixa.

A Corte deu um prazo de 60 dias para que a ordem seja cumprida pelo governo do atual mandatário, considerado pelos ministros do STF como “omisso para essa política ambiental”, diz trecho de reportagem do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, o plenário acompanhou o voto da ministra Rosa Weber, com exceção dos dois ministros indicados por Bolsonaro: Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

>>> Com eleição de Lula, fundo nórdico com mais de 200 bilhões de euros retira restrições e voltará a investir no Brasil

Em ação movida pela oposição, os partidos PSB, PSOL, PT e Rede alegavam que, desde 2019, a iniciativa havia parado de captar novos recursos e de fomentar novos projetos.

Operada pelo BNDES, a iniciativa tinha a Noruega e a Alemanha como principais doadores. A Noruega, inclusive, já sinalizou que vai voltar a investir no Brasil.

A Nordea Asset Management, uma das 20 maiores gestoras de patrimônio do mundo, com ativos de cerca de 237 bilhões de euros, retirou as restrições para investimentos em títulos da dívida do governo brasileiro após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizar que irá atuar fortemente na defesa do meio ambiente e que a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva terá um papel de destaque em seu governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.