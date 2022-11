Com eleição de Lula, fundo nórdico com mais de 200 bilhões de euros retira restrições e voltará a investir no Brasil

Apoie o 247

247 - A Nordea Asset Management, uma das 20 maiores gestoras de patrimônio do mundo, com ativos de cerca de 237 bilhões de euros, retirou as restrições para investimentos em títulos da dívida do governo brasileiro após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizar que irá atuar fortemente na defesa do meio ambiente e que a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva terá um papel de destaque em seu governo.

"Com base nas declarações do presidente-eleito, incluindo o esperado retorno de Marina Silva ocupando um papel central no governo, junto com o efetivo reconhecimento do resultado da eleição por parte do presidente que está de saída, o time de dívidas de países emergentes do Nordea resolveu retirar a quarentena imposta aos bonds do governo brasileiro", disse o chefe de investimentos responsáveis da Nordea Asset Management, Eric Christian Pedersen, por meio de nota, segundo o jornal O Globo.

A Nordea Asset Management, braço de gestão de ativos da Nordea, havia imposto o veto aos títulos brasileiros em 2019 devido às preocupações com o desmonte das políticas e dos órgãos de fiscalização e controle ambientais da Amazônia sob o governo de Jair Bolsonaro (PL).

“Na época, o fundo tinha uma exposição de € 100 milhões em títulos do governo brasileiro. Atualmente, a exposição do fundo ao Brasil, considerando emissões de governo e privadas, é de € 1 bilhão”, ressalta a reportagem.

Citada por Pedersen, Marina Silva foi eleita deputada federal (Rede-SP) e tem o nome cotado para ocupar a pasta do Meio Ambiente no governo Lula. Atualmente, ela está trabalhando na articulação da participação de Lula na COP 27, a conferência do clima da ONU, que será realizada em novembro no Egito.

