Após entrevista histórica de Lula no JN, Bolsonaro cancela participação no debate na Band

247 - A jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo, informa que “acabou o suspense sobre a ida de Jair Bolsonaro ao debate dos presidenciáveis promovido por um pool de veículos liderados pela rede Bandeirantes. Segundo integrantes da cúpula de sua campanha, o presidente da República não vai comparecer”.

A negativa de Bolsonaro ocorreu após a entrevista histórica que Lula concedeu ao Jornal Nacional na noite desta quinta-feira (25), que causou impacto em 15 milhões de brasileiros, segundo a Quaest.

Auxiliares de Bolsonaro dizem, no entanto, que a decisão não tem nada a ver com o bom desempenho de Lula na Globo: "já estava definido há muito tempo".

Apesar do esforço dos assessores de Bolsonaro em não vincularem a negativa de Bolsonaro com a entrevista de Lula, a Band já havia confirmado nesta semana que o postulante do Planalto participaria do debate.

