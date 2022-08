Band afirma que Lula e Bolsonaro comparecerão a debate

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará do debate organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura no próximo domingo (28). A coordenação da campanha do petista confirmou à Band que ele decidiu participar do confronto de ideias. Pool é um formato de debate que reúne vários veículos de comunicação.

De acordo com a coluna Painel, publicada nesta quarta-feira (24), a Band apurou com a assessoria da campanha de Jair Bolsonaro (PL) que ele pretende comparecer ao debate.

Também devem estar presentes os candidatos Ciro Gomes (PDT), Felipe D'Avila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

