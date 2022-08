Entrevista de Lula impactou 15 milhões de pessoas, aponta instituto Quaest

Apoie o 247

247 - O instituto Queast mediu a repercussão da entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional: foram impactadas 15 milhões de pessoas em postagens e comentários. Bolsonaro havia atingido 9 milhões de pessoas.

Os melhores momentos de Lula foram: quando defendeu as medidas anticorrupção no seu governo, quando defendeu a aliança com Alckmin e quando afirmou que política não é lugar para ódio, informa o site Agenda do Poder.

Confira o resultado na sequência de tuítes de Felipe Nunes, diretor da Quaest.

1/ Hoje foi dia de monitorar a entrevista de Lula no JN. Os dados da @quaestpesquisa revelam que, na média, 15 milhões de pessoas foram impactadas com postagens sobre a entrevista durante sua exibição. pic.twitter.com/hByetdDTpb — Felipe Nunes (@felipnunes) August 26, 2022





