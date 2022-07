Ausentes dos debates, Lula e Bolsonaro irão ao Jornal Nacional, da Globo

Informação é do Poder 360. Lula, o líder nas pesquisas, e Bolsonaro, o segundo colocado, não confirmam presença em debates organizados pelas emissoras edit

247 - Provavelmente ausentes dos debates eleitorais promovidos pelas emissoras de televisão, o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) darão entrevistas ao Jornal Nacional, da TV Globo, já em agosto, no primeiro mês da campanha eleitoral, informa o Poder 360.

O telejornal promoverá entrevistas com os presidenciáveis entre 22 e 26 de agosto. O debate do JN está marcado para 29 de setembro. O petista e Bolsonaro, no entanto, não confirmaram se participarão.

Lula já propôs aos veículos de comunicação a realização de três debates em formato 'pool'. Ou seja, três debates que seriam veiculados por diversos canais.

