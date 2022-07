CNN Brasil cancela debate de presidenciáveis por falta de Lula e Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A CNN Brasil informou nesta terça-feira (26) que decidiu suspender a realização dos debates com candidatos à Presidência da República. "A decisão foi tomada porque as campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não confirmaram as presenças de ambos", afirmou a emissora em comunicado aos funcionários. As informações são do portal UOL.

De acordo com a companhia, sem os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto, o encontro não refletiria o atual cenário da corrida presidencial. "A CNN reforça seu interesse em estimular o amplo debate entre os postulantes à Presidência e considera fundamental que eles se comprometam com o comparecimento para prestar informações aos eleitores tendo como objetivo único o fortalecimento da democracia brasileira."

A emissora afirmou que estuda a possibilidade de formar um consórcio temporário com outros veículos de comunicação para que o evento seja realizado. "As premissa para a definição desse formato são o compromisso de todos os veículos com o sistema democrático e com a total imparcialidade diante do cenário político polarizado", destacou a CNN em comunicado.

Lula quer debate em consórcio; Bolsonaro deve faltar

Procurada pelo reportagem, a equipe de Lula emitiu a seguinte nota: "Propusemos a realização de 3 debates em formato de pool e seguimos com essa proposta". A campanha de Bolsonaro não se manifestou, mas auxiliares consultados pelo UOL dizem que o mandatário deve repetir a mesma estratégia adotada em 2018, quando decidiu não ir a debates marcados para o segundo turno das eleições daquele ano.

