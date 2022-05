PT propõe debates no modelo pool

É um formato que reúne diversos veículos de comunicação, parecido com o adotado nos EUA edit

247 - O PT pretende propor à mídia a realização de três debates presidenciais no primeiro turno, em um modelo de pool parecido com o adotado nos Estados Unidos, um formato que reúne diversos veículos de comunicação. A informação foi publicada nesta quarta-feira (25) pela coluna de Kennedy Alencar, no portal Uol.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já foi convidado para 11 debates eleitorais, mas, de acordo com o partido, não há como aceitar todos convites, que tendem a aumentar. A legenda entende que o modelo de pool melhor para uma repercussão eleitoral mais longa das ideias de cada candidato. A regra de pool valeria para a Globo também

Segundo o colunista, para que Lula aceite os confrontos, é necessária participação de Jair Bolsonaro. Sem o político do PL, o PT não vê sentido o ex-presidente participar com outros candidatos que estão longe dos dois primeiros colocados.

Intenções de voto

A pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (25), apontou Lula com mais de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro no segundo turno.

De acordo com o levantamento, o petista alcançou 43% dos votos entre os evangélicos, segmento em que Bolsonaro tem oito pontos percentuais a menos.

