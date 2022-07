Campanha de Lula garante participação do petista em debates

Apoie o 247

247 - A equipe de campanha do ex-presidente Lula (PT) garante que o petista participará de três debates durante o período eleitoral, contanto que estes sejam realizados em formato 'pool', reunindo diversos veículos de uma só vez, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Há a expectativa de que o primeiro debate ocorra em 28 de agosto. O evento está sendo organizado pela Band e deve reunir o SBT e outros veículos.

Ao UOL nesta quarta-feira (27), Lula afirmou que não quer ficar "refém" do número exagerado de debates promovidos por emissoras de TV, mas reafirmou sua disposição em participar. "Eu adoro debate, é uma coisa instigante. Da mesma forma que o jogador gosta de entrar na final para disputar uma Copa do Mundo, eu gosto do debate, no primeiro ou no segundo turno. Mas o que eu quero é dar uma certa moralizada na quantidade de debates".

A equipe de Jair Bolsonaro (PL), apesar da garantia dada pela campanha de Lula, não acredita na participação do ex-presidente. Caso esta se confirme, diz um assessor do atual chefe do Executivo, "nos reuniremos para discutir o que deveremos fazer neste caso".

Também na quarta-feira, Bolsonaro afirmou, em referência a Lula: "vou debater com o cara".

