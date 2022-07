"Vou debater com o cara", diz Bolsonaro, em alusão a Lula

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro finalmente aceitou um debate contra o ex-presidente Lula no primeiro turno. O chefe de governo disse nesta quarta-feira, 27, que irá "debater com o cara", em alusão ao petista líder nas pesquisas de intenção de voto.

Antes, Bolsonaro confirmava apenas que iria a debates no segundo turno. No entanto, questionado por jornalistas se anteciparia sua postura, Bolsonaro respondeu: "Vou, vou debater com o cara, fica tranquilo aí".

Segundo a Folha de S. Paulo, Bolsonaro tem dito a aliados que aceitaria participar de um debate "mano a mano" contra Lula no primeiro turno, sem a presença dos demais candidatos.

A campanha de Lula não se manifestou até o momento sobre um debate apenas entre o petista e o atual chefe de governo.

