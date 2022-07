Lula promete 40 anos em quatro e diz que "pode não ter segundo turno"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) concedeu nesta quarta-feira (27) entrevista ao UOL e falou sobre como pretende formar seu time de ministros, sobre como pensa em conduzir a economia brasileira se voltar à Presidência, sobre sua eventual participação em debates eleitorais em emissoras de TV e sobre a possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno, como indicam algumas pesquisas.

"O Bolsonaro está pensando o seguinte: 'eu só vou em debate no segundo turno'. Pode não ter segundo turno. A eleição pode ser resolvida no segundo turno", ironizou o petista. "Eu vou trabalhar para ganhar o mais rápido possível, ter o maior número de votos possível".

Perguntado sobre a necessidade de liquidar a fatura já na primeira tapa do pleito, o ex-presidente respondeu: "você encurta o gasto da campanha, ganha um mês para se preparar para governar o país, para montar o governo. E no caso desse sujeito que está aí [Jair Bolsonaro (PL)] você nunca sabe o comportamento dos milicianos que o apoiam, você nunca sabe. Mas eu gosto de dois turnos, gente. O PT foi um dos partidos que mais brigou para que a gente tivesse eleições em dois turnos".

Sobre sua participação em debates, Lula relembrou que o PT já propôs o formato de pool - formato de debate em que vários veículos de comunicação participam - para que não ficasse "refém" de tantas datas reservadas pelas emissoras de televisão. "Eu adoro debate, é uma coisa instigante. Da mesma forma que o jogador gosta de entrar na final para disputar uma Copa do Mundo, eu gosto do debate, no primeiro ou no segundo turno. Mas o que eu quero é dar uma certa moralizada na quantidade de debates".

Veja outras declarações de Lula na entrevista:

Eu não sou político de gabinete que só espera debate para aparecer. Eu gosto de viajar, de ver, de abraçar as pessoas. Quando recebermos a resposta do pedido que fizemos estarei pronto para fazer os debates. — Lula (@LulaOficial) July 27, 2022

