Dono da Band não gostou de aparecer com Temer em vídeo em que ri de imitação que ridiculariza Bolsonaro

247 - Presidente do Grupo Bandeirantes, a Band, Johnny Saad não gostou de ter aparecido ao lado do ex-presidente Michel Temer e outras personalidades políticas em vídeo no qual o comediante André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, imita de forma debochada Jair Bolsonaro.

A "apresentação" aconteceu durante jantar promovido na casa do empresário Naji Nahas.

Em conversas na Band, Saad se queixou de ter aparecido na filmagem, que teria sido feita pelo marqueteiro de Temer, Elsinho Mouco.

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o atual mandatário norte-americano, Joe Biden, também foram encarnados pelo comediante.

