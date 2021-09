Além de Bolsonaro, filho de Paulo Marinho também imitou Trump, Biden, Ciro e Temer (vídeo)

No jantar da elite brasileira em que Bolsonaro foi ridicularizado, o comediante André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, também encarnou outras personalidades políticas edit

247 - No jantar da elite brasileira realizado na casa do empresário Naji Nahas em que Jair Bolsonaro foi ridicularizado pelo comediante André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, outras personalidades políticas também foram alvo de imitações.

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foram lembrados pelo comediante, que ainda fez imitações do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e do atual mandatário norte-americano, Joe Biden.

O próprio ex-presidente Michel Temer, que estava no jantar, foi também encarnado pelo comediante

Assista:

Outros convidados do jantar na casa de Naji Nahas em homenagem a @MichelTemer, na imitação do @AndreMarinho: o próprio Temer, Trump, Biden, @cirogomes e @jdoriajr pic.twitter.com/G1msU2K4vY September 14, 2021

