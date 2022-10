Fabio Porchat declara voto em Lula

Apoie o 247

247 - O humorista Fabio Porchat reforçou o seu voto no candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O comediante havia declarado apoio ao ex-presidente na semana passada.

O ex-presidente foi votar e destacou a importância de pacificar o Brasil.

De acordo com a pesquisa Ipec, divulgada nesse sábado (1), Lula seria eleito no primeiro turno. A pesquisa Datafolha mostrou Lula com 50% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

