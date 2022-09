Fábio Porchat declara apoio a Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Depois de declarar seu voto a Ciro Gomes (PDT), o ator e humorista Fábio Porchat "Lulou". Em vídeo ao lado da apresentadora Astrid Fontenelle, Porchat aparece fazendo o "L"de Lula.

Porchat cumpre promessa que fez em junho deste ano durante entrevista ao podcast “Papagaio Falante” de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. À época, o humorista disse que se Ciro não decolasse nas pesquisas até agosto votaria no ex-presidente Lula (PT).

"Se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7% e o Lula (PT) puder ganhar no primeiro turno para tirar esse animal, este verme, este câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha, cantando 'Lula lá'. Voto apertando o 13 [número do PT] 300 vezes", declarou.

Porchat participou de um encontro com Lula em um hotel no Rio com diversos influenciadores do mundo digital. Além de Fábio Porchat também estavam presentes os youtuberes Felipe Neto, Nath Finanças, o ator e escritor Gregório Duvivier, o músico Tico Santa Cruz e o roteirista Antonio Tabet.

Assista:

