Porchat diz que se Ciro não decolar até agosto, vota em Lula contra Bolsonaro: "vou pintado de estrela vermelha" (vídeo)

247 - O humorista Fabio Porchat, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, confirmou que Ciro Gomes (PDT) tem seu voto para presidente da República, mas ponderou: "se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7% e o Lula (PT) puder ganhar no primeiro turno para tirar esse animal, este verme, este câncer que está no poder, eu vou pintado de estrela vermelha, cantando 'Lula lá'. Voto apertando o 13 [número do PT] 300 vezes".

Porchat afirmou que a prioridade é tirar Jair Bolsonaro (PL) do Palácio do Planalto, referindo-se a ele como "rato" e "verme". "A gente está lidando com um cara que é um abjeto, que não tem humanidade. É uma pessoa que durante a pandemia, que matou 670 mil pessoas no Brasil, imita gente morrendo engasgada. Ele imita isso. Ele ri disso. Ele fala 'não sou coveiro'. Ele não está nem aí para as pessoas".

"Antes da gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo, muita, a gente tem que falar de dignidade humana", afirmou o artista.

