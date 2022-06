BTG/FSB: só 32% dos eleitores de Ciro Gomes têm certeza do voto

Eleitores que declaram voto em Ciro Gomes são os que possuem menos certeza de que confirmarão a opção no pleito de outubro edit

247 - Levantamento telefônico do Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira (13) aponta que os eleitores que declaram voto em Ciro Gomes (PDT) são os que possuem menos certeza de que confirmarão a opção no pleito de outubro. Segundo o levantamento, 32% dos entrevistados dizem ter certeza de que votarão no ex-ministro, contra 67% dos que dizem que poderão mudar o voto.

O número reforça a percepção de que o eleitorado de Ciro Gomes pode abrir mão de seu candidato em troca de um voto útil.

Por outro lado, 83% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que já decidiram o voto e 16% dizem que podem mudar de opção até outubro. Já entre o eleitorado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 81% dizem que não irão mudar o voto, contra 19% que afirmam que podem mudar de opção até a data das eleições.

Entre os eleitores da senadora Simone Tebet (MDB), 36% dizem que tomaram a decisão de votar na emedebista, contra 62% dos que afirmam que podem mudar de posição mais à frente. Outros 2% não souberam ou não responderam ao questionamento.

Entre os que afirmam que não irão votar em nenhum dos candidatos à Presidência da República, 47% dizem que esta decisão já está tomada e não será alterada, ante 46% dos que dizem que podem rever o posicionamento. Outros 7% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento telefônico ouviu 2.000 pessoas entre 10 e 12 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito sob o protocolo BR-03958/2022.

