'Essa é a eleição mais importante para mim', diz Lula ao votar em São Bernardo

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo(2) na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo. O presidenciável estava acompanhado da mulher, Rosângela da Silva, a Janja, do candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB) e do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. "Não queremos mais ódio. Essa é a eleição mais importante para mim", disse Lula à imprensa, de acordo com relatos publicados pelo jornal O Globo.

"Os bolsonaristas mais fanáticos terão que se adequar à maioria da sociedade. A maioria da sociedade não quer confronto, quer paz. As pessoas não querem na sua maioria a venda de armas, querem a distribuição de livros. Eu acho que a maioria das pessoas vai viver em paz. Aqueles que não quiserem, que desrespeitarem a lei, é problema deles. Mas acho que será fácil a gente restabelecer a paz e a democracia neste país".

A pesquisa Ipec, divulgada nesse sábado (1), mostrou que o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.