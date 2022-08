Internautas criticam perguntas do JN a Bolsonaro: 'principais problemas não foram abordados'

Apoie o 247

247 - Muitos internautas criticaram a forma como foi realizada a entrevista de Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional, principal programa da TV Globo. A entrevista ocorreu nesta segunda-feira, 22, e segundo internautas, serviu apenas para levantar a bola do chefe do Executivo.

“Bolsonaro deitou e rolou no Jornal Nacional. William Bonner só fez perguntinha besta e deixaram ele crescer sobre a Renata Vasconcellos, que estava realmente empenhada em explorar as contradições do presidente”, disse o jornalista Lucas Rocha.

Não falaram de FOME, bicho. O Pavão do Bonner ficou mais preocupado em tentar arrancar uma compromisso falso do Bolsonaro - que não veio. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lucas Rocha (@lucasgsrocha) August 23, 2022

“Não se falou nos preços dos alimentos nos supermercados provavelmente porque ninguém naquela bancada passa ou já passou fome”, destacou o jornalista Lucas Rohan.

Em resumo, no Brasil o presidente atual e o jornalismo se merecem — Lucas Rohan (@lucasrohan) August 23, 2022

“Acho que o Jornal Nacional deu espaço para o Bozo falar merda”, escreveu uma internauta. “Caralho. Que entrevista ruim. Tudo para massacrar o fdp desse des presidente GENOCIDA, e no fim ainda, Bonner agradeceu os esclarecimentos por parte do fdp. Pqp”, escreveu outra.

Acho q o #JN deu espaço p o Bozo falar merda. Esse é o meu twitter. — ✨ NC_Libriana ♎️ (@libriana_nc) August 23, 2022

Caralho. Que entrevista ruim. Tudo prá massacrar o fdp desse des presidente GENOCIDA, e no fim ainda, Bonner agradeceu os esclarecimentos por parte do fdp. Pqp. — Malu (@MariaLuizaQuar3) August 23, 2022

“Perguntas muito ruins. A discussão é sobre educação, saúde, empregos, combate à fome, mas Bonner e Renata dão a chance de Bolsonaro falar pra sua claque que é a tática dele desde sempre. Assim ele não amplia seu eleitorado e não perde os que tem”, destacou o professor Ricardo Pereira.

Perguntas muito ruins. A discussão é sobre educação, saúde, empregos, combate à fome, mas Bonner e Renata dão a chance de bosonaro falar pra sua claque que é a tática dele desde sempre. Assim ele se não amplia seu eleitorado não perde os que tem. — Ricardo Pereira (@ricardope) August 22, 2022

Já o ator José de Abreu destacou que “Se Lula for entrevistado assim, ganha antes do primeiro turno. Só acho”. O ex-presidente Lula (PT) será sabatinado pelo Jornal Nacional na quinta-feira, 25.

Se @LulaOficial for entrevistado assim, ganha antes do primeiro turno. Só acho. — José de Abreu (@josedeabreuator) August 23, 2022

“Mais de 30 milhões de pessoas passando fome, famílias sem ter dinheiro pra nada, preço dos combustíveis nas alturas por 4 anos, gás de cozinha com preço absurdo e esses temas praticamente não foram abordados. Tive que ouvir mentiras do genocida por 40 minutos”, escreveu o deputado federal Glauber Braga (PSOL).

Mais de 30 milhões de pessoas passando fome, famílias sem ter dinheiro pra nada, preço dos combustíveis nas alturas por 4 anos, gás de cozinha com preço absurdo e esses temas praticamente não foram abordados. Tive q ouvir mentiras do genocida por 40 minutos. #BolsonaroMentiroso — Glauber Braga (@Glauber_Braga) August 23, 2022

“Impressiona a falta de preparo de alguns jornalistas famosos”, destacou o jurista Rubens Casara. “Acabou: Bolsonaro não perdeu um voto. Provavelmente também não ganhou nenhum”, disse o jornalista Thomas Traumann

Impressiona a falta de preparo de alguns jornalistas famosos. — Rubens R R Casara (@RCasara) August 23, 2022

Acabou: Bolsonaro não perdeu um voto. Provavelmente também não ganhou nenhum — thomas traumann (@traumann) August 23, 2022





