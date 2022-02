Luciano Huck é acusado de humilhar estrangeiro pobre ao repercutir assassinato de Moïse

Apresentador global foi acusado de humilhar estrangeiros pobres no Domingão com Huck deste domingo (6) edit

247 - Com a exploração do caso de Moïse Kabagambe, angolano morto no Rio de Janeiro na semana passada, Luciano Huck foi acusado de humilhar estrangeiros pobres no Domingão com Huck deste domingo (6). O apresentador fez uma homenagem ao imigrante e também repercutiu uma matéria sobre refugiados de guerra. A reportagem é do portal Notícias da TV.

No Twitter, as atitudes de Huck desagradaram telespectadores. "Luciano Huck não feliz em humilhar brasileiro pobre agora vai humilhar estrangeiro pobre. Meu Deus, parem esses milionários", pediu uma internauta identificada apenas como Fake Jappa.

"Gente, o Luciano Huck agora evoluiu. Quer humilhar pobre estrangeiro. Falta de respeito e invasão ao meu ver. O casamento é arranjado ambos estão muito tempo sem se ver e nitidamente constrangidos", disse Lakini Silva sobre um casal de refugiados entrevistado pelo programa da Globo.

"Nossa, é sério que o Luciano Huck tá comparado a história de um imigrante congolês com a de um curdo e vendendo como se fosse a mesma coisa?", comentou Evaldo Leandro. "O Luciano Huck tem um prazer sádico de estragar completamente o domingo do brasileiro", constatou Leo Sena.

"Luciano Huck dizendo que ia mostrar a história de um refugiado oposta a de Moïse... O refugiado é um sírio de pele clara, visualmente uma pessoa branca. Olha, sinceramente", criticou uma moça chamada Julie.

