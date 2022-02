Ativistas protestam em memória do congolês morto no Rio

Apoie o 247

247 - Ativistas de todo o Brasil realizaram uma série de protestos neste sábado (5) para lembrar o brutal assassinato de Moïse Kabagambe e cobrar justiça para os responsáveis pelo espancamento do congolês, de 24 anos, no último dia 24. No Rio de Janeiro, o ato aconteceu em frente ao quiosque Tropicália, onde ele foi morto a pauladas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade.

De acordo com informações do G1, houve um princípio de tumulto quando manifestantes atacaram o quiosque e chegaram a tentar retirar o letreiro. No entanto, parentes de Moïse que estavam em um carro de som e organizadores pediram que o ato seguisse de forma pacífica.

A prefeitura do Rio informou neste sábado (5) por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, que vai transformar os quiosques Biruta e Tropicália, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, num memorial em homenagem à cultura congolesa e africana e local será ofertado para que a família de Moïse administre.

