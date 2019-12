Paulo Coelho sobre Porta dos Fundos: se terroristas não forem punidos, país terá conflito de proporções gigantescas

O escritor Paulo Coelho alerta sobre a ascensão do ódio e fundamentalismo no País, após um grupo atacar, com coquetéis Molotov, a produtora da Porta dos Fundos (RJ) ."Se terroristas que atacaram o Porta dos Fundos não forem punidos, país terá conflito de proporções gigantescas", disse ele edit

247 - O escritor Paulo Coelho usou suas redes sociais para fazer um alerta sobre a ascensão do ódio e fundamentalismo no País, após um grupo atacar, com coquetéis Molotov, a produtora da Porta dos Fundos (RJ) ."Se terroristas que atacaram o Porta dos Fundos não forem punidos, país terá conflito de proporções gigantescas", alertou ele. Os coquetéis molotov produziram imensas labaredas. O segurança agiu rápido e conseguiu apagar as chamas.

Veja a postagem:

Alerta: se os terroristas que atacaram o Porta dos Fundos não forem imediatamente punidos, isso vai empurrar o país para conflito de proporções gigantescas. — Paulo Coelho (@paulocoelho) December 25, 2019

Imagens do ataque terrorista à sede do Porta dos Fundos mostram que pelo menos três pessoas participaram da ação na madrugada desta terça-feira (24).

"As imagens impressionaram quem as viu. Os coquetéis molotov produziram chamas enormes. Não houve maiores consequências porque o segurança agiu rápido e conseguiu debelar as chamas", afirmou o jornalista Mauricio Stycer.

O ator Fabio Porchat condenou o ataque: "Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte...", escrveu Portchat pelo Twitter, ao compartilhar notícia sobre o ataque.