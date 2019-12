Três pessoas participaram do ataque ao Porta dos Fundos

Segundo o jornalista Mauricio Stycer, imagens de câmeras da rua onde fica a produtora do Porta dos Fundos mostram que dois homens desceram de uma caminhonete e um outro de uma motocicleta, quando houve o ataque com dois coquetéis molotov ao local edit

247 - Imagens do ataque terrorista à sede do Porta dos Fundos mostram que pelo menos três pessoas participaram da ação na madrugada desta terça-feira (24).

A informação é do jornalista Mauricio Stycer, colunista do UOL. Segundo ele, as imagens, entregues à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, mostram que dois homens desceram de uma caminhonete e um outro de uma motocicleta.

"As imagens impressionaram quem as viu. Os coquetéis molotov produziram chamas enormes. Não houve maiores consequências porque o segurança agiu rápido e conseguiu debelar as chamas", afirma Stycer.

O ataque ocorre em meio às reações de grupos conservadores ao especial exibido na Netflix em que Jesus é retratado como gay. Em nota, o Porta dos Fundos condenou "qualquer ato de ódio e violência" e disse que seguirá "mais unido, mais forte e mais inspirado pela liberdade de expressão" (leia mais no Brasil 247).