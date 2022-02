Site de acompanhantes Fatal Models também cancela patrocínio no Flow

Apoie o 247

ICL

247 - O site de acompanhantes Fatal Models informou ter solicitado o cancelamento do patrocínio ao Flow Podcast após o apresentador Monark ter defendido a legalização de um partido nazista no Brasil. Em nota, a Fatal Model destacou que "solicita o cancelamento imediato do patrocínio do Flow Podcast, após o episódio #545".

"Assim, como sempre em toda nossa caminhada, repudiamos e sempre repudiaremos qualquer forma de discriminação, preconceito e violência", disse.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) também cancelou o contrato com o Flow, que transmitiria 16 partidas do Campeonato Carioca no canal de streaming Flow Sport Club. De acordo com a FERJ, os crimes do nazismo "contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comunicado nas redes sociais, a patrocinadora Flash Benefícios, cujos donos, Pedro e Guilherme Lane, têm família de origem judaica, anunciou que solicitaria o término da relação contratual com o Flow.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE