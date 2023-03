Sondagem 247: 90% defendem demissão de Alexandre Silveira, que traiu Lula

Levantamento com mais de 6 mil telespectadores do Bom Dia 247 revela que a grande maioria defende o afastamento do ministro de Minas e Energia edit

247 - Uma enquete realizada durante o programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (2) revelou que 90% dos telespectadores da TV 247 são favoráveis à demissão do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que teria traído o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao indicar nomes "entreguistas" e "privatistas" para o Conselho de Administração da Petrobrás. De acordo com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, Silveira deu uma punhalada nas costas do presidente.

A sondagem contou com 6.605 votos e teve 5.944 favoráveis à demissão, em razão da traição, e 611 votos por sua manutenção no cargo, em nome da governabilidade no Congresso Nacional. Até agora, o governo Lula adiou a assembleia de acionistas da Petrobrás, que indicará seu novo conselho, mas ainda não definiu o futuro do ministro.

Procurado pela reportagem, Silveira não respondeu aos questionamentos sobre suas indicações para o conselho. O ministro também foi duramente criticado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que afirmou que o partido não pode aceitar um estelionato eleitoral e cobrou a mudança na política de preços da Petrobrás.

