TV 247 acolhe críticas da comunidade judaica e retira do ar live sobre tráfico de mulheres brasileiras para Israel

247 - Após reunião do Comitê de Compliance do 247 realizada nesta terça-feira (25), a TV 247 decidiu excluir definitivamente o programa “Um Tom de resistência - Tráfico de mulheres brasileiras para Israel”, que já havia sido tornado privado no canal do Youtube temporariamente na manhã de sábado (22), por conter falas que podem levar a interpretações racistas e ofender a Comunidade Judaica.

A TV 247 transmitirá um programa na próxima quinta-feira (27), às 17 horas, com os professores Michel Gherman e Bia Kushnir, dando oportunidade para que os pontos da live excluída sejam rebatidos e contrapostos. Foram divulgadas no portal do 247 manifestações de diversas entidades judaicas progressistas em protesto contra o conteúdo do programa e de entidades palestinas em solidariedade e apoio à jornalista Lúcia Helena Issa , convidada daquela edição, a fim de conceder a todos o direito de explicação/contraposição.

Por fim, a TV 247 reafirma seu compromisso em ser um canal de comunicação ético e justo, que preza pela liberdade de expressão, porém com respeito e sem discriminação e/ou ofensa a qualquer povo, doutrina e religião.